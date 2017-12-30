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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen ne cins adamsın

Darbecilere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesini 'Aşağılayıcı' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert sözlerle eleştirdi.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 13:57..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde, tek tip kıyafet konusunu eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

"SEN NE CİNS ADAMSIN"

Erdoğan, "Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. 'Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' Ya sen ne cins adamsın be. Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar?' diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok.

"BU CİBİLLİYET MESELESİ"

Niye düşünsün ki, havalimanına gelip Bakırköy'deki belediye başkanının evinde istirahate çekilip televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsin ki. Utanmadan 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim.' diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki orada on binleri görüyorsun, tankların sorumlularıyla ekibin görüşüyor, anlaşıyor. Oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi. Bu cibilliyet meselesi. Bir de 'Darbe olsa karşısına dikilirim.' diyorsun. Sevsinler... İspatı ortada, kaçtın gittin.

"HEP FİTNENİN, AYRIŞTIRMANIN PEŞİNDE OLMUŞTUR"

Milletim seni iyi tanıyor. Nasıl yalancı olduğunu da çok iyi biliyor. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Bu öyle lafla yürümüyor.

Kılıçdaroğlu'dan tek tip kıyafet açıklaması

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen ne cins adamsın

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