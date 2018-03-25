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Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp, bu harekatı amacına ulaştıracağız" dedi.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 17:21..
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Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"YAKINDA TEL RIFAT'A GİRİLECEK"

Tel Rıfat'a operasyon sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız." dedi.

Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali VİDEO

Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

"MENBİÇ'TEN TERÖRİSTLER ÇIKARILMAZSA..."

Menbiç konusunda ABD'nin sözlerini yerine getirmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Menbiç konusunda bize verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Amerika'nın bir anca önce Münbiç'in denetimini bölgenin gerçek sahibine devretmesi lazım. Terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Gittiği hiçbir yerde ülkemize işgalci davranılmıyor. Adım attığımız her yerde samimi karşılanıyoruz. Biz inşa etmeye gideriz, onlar imhaya gelir." şeklinde konuştu.

TEL RIFATLILAR TSK'YI BEKLİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplanıp, TSK'nın teröristleri bölgeden temizlemesini istemişti.

Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

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