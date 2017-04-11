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Ertuğrul Kürkçü 15 Temmuz gecesini anlattı

15 Temmuz gecesi havalimanından kaçan HDP'li Kürkçü, etrafta üzerine çıkacak bir tankın olmadığını söyledi.

11.04.2017 - 17:23
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Ertuğrul Kürkçü 15 Temmuz gecesini anlattı

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÜZERİNE ÇIKACAK TANK BULAMAMIŞ

Darbe girişiminin yaşandığı gece; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu ifade eden Kürkçü, indiklerinde darbeci asker veya üzerine çıkılacak darbeci tankının olmadığını söyledi.

"DARBE OLDUĞU SÖYLENDİ"

HDP'li Kürkçü, şunları söyledi; "Uçaktan inenlere darbe olduğu, Atatürk Havalimanı'ndan çıkışın mümkün olmadığı, beklemek gerektiği söylendi.

"15 DAKİKA SONRA..."

15 dakika sonra alandan ayrılmanın mümkün olduğu bilgisi gelince, VIP salonundan herkes kendi karşılayıcılarıyla birlikte çıktı.

"DARBECİ TANKI YOKTU"

Atatürk Havalimanı VIP salonu ve çevresinde 'darbeci' asker veya üzerine çıkılacak 'darbeci tankı' yoktu. TEM çıkışındaki 2 zırhlı araçta da hiçbir hareket yoktu."

HAVAALANINDAN KAÇTI

Ertuğrul Kürkçü, CHP Lideri gibi darbecilerin yolu açmasından sonra Atatürk Havalimanı'ndan kaçmıştı.

Ertuğrul Kürkçü de 15 Temmuz'da tanklardan kaçıyordu VİDEO

Ertuğrul Kürkçü de 15 Temmuz'da tanklardan kaçıyordu haberi

Ertuğrul Kürkçü 15 Temmuz gecesini anlattı

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