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Eşini iki bacağından vurdu: Korkutmak için sıktım

Adana’da, barışmak için yanına gittiği eşini bacaklarından vuran koca ifadesinde "Karımı seviyorum, çok pişmanım" dedi.

İHA | 26.09.2018 - 09:45..
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Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002. Sokak’taki bir apartmanın 10’uncu katında 21 Eylül'de saat 23.00 sıralarında 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süre önce ailevi sorunlar yaşadı.

Aradaki dargınlığı bitirmek için arkadaşlarının evinde buluşan Selvi G. ile Murat G., tartıştı.

Eşini iki bacağından vurdu: Korkutmak için sıktım

KARISINI YARALAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Murat G., daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedyeyle 10’uncu kattan indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı. Koca 25 Eylül günü saklandığı yerde polisler tarafında yakalandı.

Eşini iki bacağından vurdu: Korkutmak için sıktım

"KARIMI SEVİYORUM, PİŞMANIM"

Zanlının ifadesinde barışmak için eşinin yanına gittiğini, maddi meseleler nedeniyle kavga etmeye başladıklarını belirterek, "Eşim bana ’sen bana artık yeter diyorsun, senin bana sunduğun imkanları herkes bana sunabilir. İhtiyaçlarımı karşılayamaz duruma geldim maddi anlamda seni istemiyorum’ dedi. Ben de sinirlenerek onu korkutmak amacıyla ayağının dibine tabanca ile ateş ettim. Kazara kurşunlar da eşimin bacağına gitti. Ben karımı seviyorum çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Murat G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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