Eşini rehin alan 84 yaşındaki adam yakalandı

1 Gelin arabasıyla insan kaçakçılığı Gelin arabası gibi süslenen kiralık lüks araçla İstanbul'dan Antalya'ya kadar gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 11 göçmen, yola konvoysuz ve gelinsiz çıkınca yakayı ele verdi.

2 Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi Hacılar ülkelerine dönmeye başladı. Suudi Arabistan topraklarındaki hacı nüfusu azalırken bu yıl da çok tartışılan konulardan biri de ülkedeki lüks hac turizmi oldu.

3 Suriye'deki Süryanilerin YPG çilesi Dünya Süryaniler Konseyi, YPG'nin Suriye Kamışlı'da 4 Süryani okulunu kapatmasıyla ilgili "Bölge halkı bu tiranlardan bıktı" açıklaması yaptı.

4 Kocasından dayak yiyen kadının kafasına 50 dikiş atıldı Antalya'da, boşanmak istediği için eşi tarafından kolu kırılan ve başına 50 dikiş atılan 2 çocuk annesi M.G., adliyede suç duyurusunda bulundu.

5 Domates Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu Domates Festivali; her yıl ağustos ayının son çarşamba günü gerçekleşiyor.

6 Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı Bayburt'ta kömür ve çıra olarak kullanılan siyah ve kahverengi taşların doğal kehribar olduğu anlaşıldı.