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Eşini rehin alan 84 yaşındaki adam yakalandı

Eskişehir'de, bıçakla eşini rehin alan ve psikolojik sorunları olan 84 yaşındaki kişi, polis ekiplerince yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 29.08.2018 - 15:24..
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155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki bir evde yaşayan kadının eşi tarafından bıçakla rehin alındığını ve tehdit edildiğini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, elindeki bıçağı aldıkları 84 yaşındaki E.Ö'yü etkisiz hale getirdi.

EŞİ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Psikolojik sorunları bulunduğu bildirilen yaşlı adam, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde bulunan yaşlı adamın eşi H.Ö. ise yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Eşini rehin alan 84 yaşındaki adam yakalandı

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