taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.021
USD
3,8536
EURO
4,5591
ALTIN
157,17
PETR
62,4500

Eski CHP'li vekil Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, "Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İHA | 06.12.2017 - 12:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Eski CHP'li vekil Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

e

Amerika'da Türkiye'ye karşı tezgahlanan kumpasın içinden bir de CHP'li eski milletvekili çıktı.

TÜRKİYE ALEYHİNDE TANIKLIK YAPACAK

Hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP'li vekil Erdemir'in, ABD'de görülen Reza Zarrab davasında Türkiye aleyhinde tanıklık yapması bekleniyor.

SAHTE RAPORU NEW YORK MAHKEMESİ'NE SUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılık yeni bir karar daha alarak Aykan Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile şirket hisselerine el konulmasına karar verildi.

Eski CHP'li vekil Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

İlginizi Çekebilir
Çipras: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz
FETÖ'cü teröristleri Türkiye'ye bir türlü teslim etmeyen Yunanistan Başbakanı, ülkesinde darbecilerin sevilmediğini söyledi.
İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
ABD’nin Kudüs açıklamalarının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının önümüzdeki hafta İstanbul’da Çarşamba günü gerçekleşeceği açıklandı.
NATO, ABD'nin Kudüs kararına saygılı
NATO Genel Sekreteri; ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planının ülkenin kendi vereceği karar olduğunu buna saygı duyduklarını söyledi.
Kalın ABD'nin Kudüs provokasyonunu değerlendirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

204
Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

180
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

228
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

18
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

138
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

277
Meclis'te terör örgütü PYD'den övgüyle bahsedildi

Meclis'te terör örgütü PYD'den övgüyle bahsedildi

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM