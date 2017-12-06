Eski CHP'li vekil Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

Amerika'da Türkiye'ye karşı tezgahlanan kumpasın içinden bir de CHP'li eski milletvekili çıktı.

TÜRKİYE ALEYHİNDE TANIKLIK YAPACAK

Hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP'li vekil Erdemir'in, ABD'de görülen Reza Zarrab davasında Türkiye aleyhinde tanıklık yapması bekleniyor.

SAHTE RAPORU NEW YORK MAHKEMESİ'NE SUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılık yeni bir karar daha alarak Aykan Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile şirket hisselerine el konulmasına karar verildi.