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Evini kundaklayıp 1 yaşındakini oğlunu yakan baba

Adana'da, kendisine para vermeyen annesine kızıp, oğlu Ezel'in (1) de içinde bulunduğu evi ateşe veren Çağlar Aslan (21), "Evi yaktığımı hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım" dedi.

DHA | 13.06.2018 - 09:22..
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11 Haziran'da Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 'bıçaklama yaralama, tehdit ve uyuşturucu' suçlarından 3,5 yıl hapis cezasıyla aranan Çağlar Aslan, sabaha karşı geldiği evde annesi Ayşe Aslan'dan para istedi.

Alamayınca öfkelenen Çağlar Aslan, oğlu Ezel'in uyuduğu evin yatak odasını ateşe verdi. Alevler odayı sararken, Çağlar Aslan kaçtı. Ayşe Aslan, panikle evden çıkıp, komşularından yardım istedi.

Komşuları, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti.

Evini kundaklayıp 1 yaşındakini oğlunu yakan baba

BEBEK KURTARILDI

Dumandan etkilenen ve alevlerin içinde kalan Ezel bebek, babaannesi Ayşe Aslan ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi.

Evini kundaklayıp 1 yaşındakini oğlunu yakan baba

"HATIRLAMIYORUM"

Çağlar Aslan, bir süre sonra, birlikte yaşadığı Gülben Y. ile oğullarını görmek için geldikleri Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Çağlar Aslan ve Gülben Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Çağlar Aslan, gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük." dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çağlar Aslan, Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım.  Çocuğumu görmek için eve girdim ama evi yakmadım." dedi.

Çağlar Aslan işlediği diğer suçların yanı sıra kundaklama suçundan tutuklandı. Birlikte gözaltına alındığı nikahsız eşi Gülben Y. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Evini kundaklayıp 1 yaşındakini oğlunu yakan baba



Evini kundaklayıp 1 yaşındakini oğlunu yakan baba



Evini kundaklayıp 1 yaşındakini oğlunu yakan baba

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