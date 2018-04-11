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Evinin tuvaletinde mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

Adana'da yaşayan 85 yaşındaki yaşlı tuvalete girdiği sırada elektrikler kesildi. Tuvalette mahsur kalan Halil Kütük polisler kurtardı.

İHA | 11.04.2018 - 04:59..
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Halil Kütük, tuvalete gittiği sırada elektrikler kesildi. Tuvalette kalan yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı.

Evinin tuvaletinde mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

Evinin tuvaletinde mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı VİDEO


2 SAAT MAHSUR KALDI

85 yaşındaki Halil Kütük evinde tuvalete girdi. Daha sonra elektrikler kesilince yaşlı adam dili bozuk olan kapıyı açamadı. Yaşlı adam bağırarak yardım istedi. Yaşlı adamın yardım seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis 10’uncu katta bulunan daire çıkarak apartmanda oturan biriyle birlikte kapıyı açtı. Polis içeri girerek yaşlı adamı tuvaletten çıkartıp evinin salonunda bulunan koltuğu oturttu. Yaşlı adam iki saat boyunca tuvalette mahsur kaldığını söyledi.

Evinin tuvaletinde mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

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