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Evlat edinen kadın doktora annelik izni

Adana’da evlat edinmesi nedeniyle çalıştığı kurumdan annelik izni talep eden ancak isteği reddedilen hekime mahkeme kararıyla izin verildi.

20.04.2017 - 16:57
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Adana'da, yönetmelikte evlat edinen personele annelik izni verilmesi hükmü olmaması gerekçesiyle izin talebi geri çevrilen kadın doktor, işlemin iptali için açtığı davayı kazandı.

DAVA AÇTI

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikasından (Genel Sağlık-İş) yapılan açıklamaya göre, Adana’da görev yapan sendika üyesi aile hekiminin evlat edinmesi nedeniyle talep ettiği annelik izni, Adana Halk Sağlığı Müdürlüğünce “aile hekimlerinin izinlerini düzenleyen yönetmelikte böyle bir izin olmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine sendikanın üyesine verdiği hukuki destekle Adana İdare Mahkemesine işlemin iptali için dava açıldı. Yargılama sonucunda mahkeme, aile hekimine annelik izni verilmeme işlemini iptal etti.

KARAR İPTAL EDİLDİ

İşlemin iptali kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Kamu görevlisi olan davacının izin hakkına yönetmelik hükümleri ile kısıtlama getirilemeyeceği, davaya konu izin hakkına ilişkin pozitif hukukumuzda kıyası yasaklayan düzenleme bulunmadığı gibi kanun koyucu tarafından bilinçli boşluk da bırakılmadığı anlaşıldığından, 657 sayılı kanunun genel kanun olması nedeniyle kamu görevlisi olan davacının anılan kanunda evlat edinen kamu görevlisinin izne ilişkin haklarından kıyas yoluyla faydalandırılması gerektiği sonucuna varılmış olup dava konusu işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyete uygunluk görülmemiştir.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da hak ve adaletin er geç yerine geldiğini belirtti.

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