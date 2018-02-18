taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Evlerinden PKK’lıların fotoğrafları çıktı

"Zeytin Dalı Harekatı" aleyhine sosyal medyada propaganda yapanlara yönelik operasyonda, öldürülen biri kadın 2 PKK’lı teröristin fotoğrafları çıktı.

İHA | 18.02.2018 - 09:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ı

Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat günü sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yapmış olduğu "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhine paylaşımlar yapanların olduğunu tespit etti.

Ceyhan polisi şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu tespit edilen bu şahıslara yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak 10 adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı.

Evlerinden PKK’lıların fotoğrafları çıktı

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR

Polis zanlıların birinin evinde yaptığı aramada örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Ayrıca evin duvarında arka fonunda bölücü terör örgütünün sözde renklerinin olduğu bir kadın fotoğrafı gördü. Fotoğrafa el koyup yaptığı araştırmada fotoğraftaki kadının Kadriye Çelik’e ait olduğu, 2012 yılında PKK’ya katıldığı, 2017’de ise Mardin kırsalında girdiği çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

Polis baskın yaptığı başka bir evde ise yine duvarda arka fonunda sözde PKK renklerinin olduğu bir erkek şahsın fotoğrafına el koydu. Yapılan araştırmada fotoğrafın kod adı "Botan Hilvan" olan Ferdi Dehşet isimli bölücü terör örgütü PKK üyesine ait olduğu ve 2007 yılında Şırnak kırsalında girdiği çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

Polis fotoğraflara el koyarken, kadın ve erkek teröristin birçok eyleme katıldığı ve asker ile polis şehit ettiği öğrenildi. Ayrıca yapılan operasyonda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.
Emniyette sorgulanan T.C., Ş.A., B.N., B.Ç. ve R.Z. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.Ç. ve R.Z. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

MSB'den şehit listesi: Ailende şehit var mı öğren

25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

31
Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resmi bulundu

Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resmi bulundu

22
Tek yumurta ikizi kardeşlere tek yumurta ikizi eşler

Tek yumurta ikizi kardeşlere tek yumurta ikizi eşler

20
Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

14
Suriye sınırına Fırat tankı sevkiyatı

Suriye sınırına Fırat tankı sevkiyatı

9
Eniştelerini ve ablasını vurup intihar etti

Eniştelerini ve ablasını vurup intihar etti

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM