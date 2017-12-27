Filistin direnişinin sembolü Cüneydi serbest

Hatay ile Ankara'da, 'küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel saldırı', 'nitelikli yağma' ve 'gasp' gibi birçok suçu işledikleri iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi.

Dünyada birçok futbolcu 2017 yılında golleriyle taraftarlarını coştururken bir yıldız isim Messi ve Ronaldo'yu geçerek zirvede yer aldı. İşte yılın en çok gol atan isimleri.

2017'de dünyada en çok gol atan 15 futbolcu

1 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

2 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

3 Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

4 İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı İş adamı Ali Ağaoğlu'nun, 2011 yılında araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü yönündeki iddialarına İTÜ'den yanıt geldi.

5 Başbakan Suudi Arabistan'da Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi.

6 Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.