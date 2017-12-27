Filistin direnişinin sembolü Cüneydi serbest

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı yaka paça gözaltına alınan Cüneydi, tutuklu bulunduğu İsrail askeri hapishaneleri tarafından serbest bırakıldı.
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi El Cüneydi, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.
16 yaşındaki Cüneydi, Kudüs direnişinin adeta sembolü haline gelmiş, İsrail askerlerinin, elleri kolları bağlı halde, onlarca güvenlik görevlisi eşliğinde sürükleyerek götürdüğü görülen fotoğraf karesi çok konuşulmuştu.