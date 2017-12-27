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Filistin direnişinin sembolü Cüneydi serbest

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı yaka paça gözaltına alınan Cüneydi, serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 16:03..
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İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı yaka paça gözaltına alınan Cüneydi, tutuklu bulunduğu İsrail askeri hapishaneleri tarafından serbest bırakıldı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi El Cüneydi, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Filistin direnişinin sembolü Cüneydi serbest

16 yaşındaki Cüneydi, Kudüs direnişinin adeta sembolü haline gelmiş, İsrail askerlerinin, elleri kolları bağlı halde, onlarca güvenlik görevlisi eşliğinde sürükleyerek götürdüğü görülen fotoğraf karesi çok konuşulmuştu.

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