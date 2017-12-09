Kudüs direnişinin simge fotoğrafı

Kudüs'te yarım asırdır devam eden İsrail işgali, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla perçinlendi.

Sadece Müslümanlar değil, tüm dünya bu konuda ortak noktada ve tepkili...

Filistinliler, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria ve Gazze'de gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ediyor. Olaylarda, çocuklar bile yaka paça, orantısız güç kullanılarak gözaltına alınıyor.

HELAL SANA ÇOCUK

Batı Şeria'daki olaylar sırasında bir çocuk, 20 İsrail askeri tarafından gözaltına alındı. İsrail askerlerinin zulmüne rağmen dik duruşunu bozmayan Filistinli çocuk, Kudüs direnişinin simgesi oldu.