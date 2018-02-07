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Fransa Afrin operasyonundan rahatsız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran’ın Suriye’de uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 13:19..
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Fransa Afrin operasyonundan rahatsız

“Ankara savaşa savaş eklememeli” ifadelerini kullanan Le Drian, "Suriye’de uluslararası hukukun Türkiye, Şam yönetimi, İran, Doğu Guta (Şam’ın banliyösü) ve İdlib’e saldıranlar tarafından ihlal edildiğini" söyledi.

SURİYE'DEN ÇEKİLSİNLER

Fransız Bakan, ‘Türkiye’nin Suriye’den asker çekmesini isteyip istemediğine’ dair soruya “Suriye’de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dahil, çekilmesi gerekir.” sözleriyle yanıt verdi.

Fransa Afrin operasyonundan rahatsız

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Fransa Afrin operasyonundan rahatsız

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