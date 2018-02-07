Fransa Afrin operasyonundan rahatsız

“Ankara savaşa savaş eklememeli” ifadelerini kullanan Le Drian, "Suriye’de uluslararası hukukun Türkiye, Şam yönetimi, İran, Doğu Guta (Şam’ın banliyösü) ve İdlib’e saldıranlar tarafından ihlal edildiğini" söyledi.

SURİYE'DEN ÇEKİLSİNLER

Fransız Bakan, ‘Türkiye’nin Suriye’den asker çekmesini isteyip istemediğine’ dair soruya “Suriye’de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dahil, çekilmesi gerekir.” sözleriyle yanıt verdi.

Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli