Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli

Afrika'daki ülkelerin büyük bir bölümünü vergi adı altında sömüren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız gazetesi Le Figaro'ya verdiği demeçte Türkiye'ye Afrin operasyonu konusunda ahlak dersi vermeye kalktı.

"BİZİM İÇİN GERÇEK BİR SORUNA DÖNÜŞÜR"

Fransız cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Afrin'de yürttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın odağında terörle mücadele olması gerektiğini ve işgal haline gelmemesini istediğini söyleyerek; "Eğer bu operasyon Türkiye sınırına yönelik potansiyel tehditlerle mücadeleden saparak bir işgal operasyonuna dönüşürse bu bizim için gerçek bir soruna dönüşür." ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKLER İLE KOORDİNASYON HALİNDE OLMALI"

Macron, Zeytin Dalı Harekatı'nda "Avrupa ülkeleri de dahil tüm müttefikler ile koordinasyon halinde olunması gerektiğini" savundu.

Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca, "Afrin operasyonu hem Avrupalılar hem de daha geniş olarak müttefikler arasında tartışmaları ve karar vermeyi gerektiriyor." şeklinde konuştu.