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Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

Adana’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yapılan operasyonda gözaltına alınıp gazetecilere "Babanızı yakışıklı çekin" diyen şahısın telefonundan çocuk pornosu görüntüleri çıktığı öğrenildi.

İHA | 09.02.2018 - 10:39..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak’ta Adana, Niğde ve Elazığ’da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

KURUCU BAŞKANI TUTUKLANDI

Dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D, İdris B, Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi geri kalan zanlılara ise adli kontrol kararı uygulandı.

SOSYAL MEDYA UZMANININ TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA ÇOCUK PORNOGRAFİSİ ÇIKTI

Örgütte vakfın sosyal medya işiyle uğraşan ve tutuklanan 5 kişi arasında yer alan İdris B.’nin incelenen cep telefonunda ise çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı öğrenildi. Bu nedenle İdris B. hem örgüt üyeliğinden hem de "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan tutuklandı.

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

"BABANIZI YAKIŞIKLI ÇEKİN GENÇLER"

İdris B. adliyeye girerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da gülerek "Çekin çekin yakışıklı çekin ağabeyinizi. Çekin babanızı yakışıklı çekin gençler." diye seslenmesi dikkat çekmişti.

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

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