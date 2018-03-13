taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8377
EURO
4,7348
ALTIN
163,03
PETR
65,0000

Gardiyan 217 kilo esrarla yakalanınca tutuklandı

Adana’da gardiyanın kullandığı bir kamyoneti durduran polis detektör köpekle yapılan aramada 217 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

İHA | 13.03.2018 - 08:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Mart günü Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Park alanında uygulama başlattı.

18 KOLİ ESRAR

Polisin şüphelenerek durdurduğu kamyonda yapılan aramada ilk etapta bir şey bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu detektör köpek olay yerine getirilerek arama başlatıldı. Köpek yaptığı aramada kamyonetin kasasına tepki verdi.

Polis masa dolu kasayı açtığında alt tarafta 18 koli içinde 85 paket halinde 217 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gardiyan 217 kilo esrarla yakalanınca tutuklandı

TUTUKLANDI

Polis kamyoneti kullanan V.O.’yu (49) emniyete götürerek sorguya aldı. Zanlının bir cezaevinde gardiyan olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zanlı sorgusunda Diyarbakır’dan Adana’ya masa getirdiğini, esrarlardan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Gardiyan 217 kilo esrarla yakalanınca tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İran'dan Irak'a 'drone' ile uyuşturucu sevkiyatı
İran-Irak sınırı üzerinde drone ile yapılan uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kontrollerin artırılacağı bilgisi verildi.
FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon
FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'da Conoların 'omuz attın' kavgası: 1 ölü
Cono Aşireti'nden 2 kişinin yolda yürürken çarpışması sonucu çıkan kavgada, ekmek bıçağıyla yaralanan Bedirhan Taşkömür hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu görünce kaza yaptı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun yanında geçtiğini gören sürücü, heyecanlanarak kaza yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

66
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

44
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

34
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

54
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

184
İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

30
Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM