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Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Nurdağı ilçesinde bulunan roket başlığının Afrin harekatı esnasında bölgeye atılan roketlerden olduğu tahmin ediliyor.

İHA | 04.09.2018 - 04:39..
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Nurdağı ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki Kozuluk Mahallesi Kozuluk göleti çevresinde çobanlar tarafından roket başlığı bulundu. Yapılan ilk incelemede 2 metre olduğu belirlenen başlığın Rus yapımı olduğu tahmin ediliyor. İhbar üzerine olay yerine gönderilen jandarma ekiplerinin incelediği başlığın menşei ve nasıl geldiği araştırılıyor.

Gaziantep'te roket başlığı bulundu

AFRİN'DEN ATILMIŞ OLABİLİR

İncelemelerde roketin en erken Mart ve Nisan aylarında düşmüş olabileceği öngörülüyor. Bulunan başlığın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı ve Nisan ayına kadar süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki terör örgütü PYD/PKK terör örgütü tarafından Türkiye’ye atılan roketlerden birine ait olabileceği düşünülüyor

GİZEMLİ CİSİMLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan bulunan füze başlığının ilçede 45 gün önce bulunan gizemli cisimle bağlantısının da araştırıldığı belirtildi. Vatandaşların ihbarı ile Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide ulunan esrarengiz cismin bir uydu yada roketin motor kısmı olabileceği ifade edilmişti.

Gaziantep'te roket başlığı bulundu

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