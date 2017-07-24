taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.087
USD
3,5557
EURO
4,1417
ALTIN
143,60
PETR
48,4900

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Anavatan'da tatil yapmak için akın akın gelen gurbetçiler, sınır kapılarındaki işlemlerin hızlandırılmasını istiyor.

24.07.2017 - 15:30
  1. Haberler
  2. İç Haber
Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler anavatanda yıllık izinlerini geçirmek için karayoluyla gelişleri, Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında yoğunluğu artırırken, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

24 SAATE 62 BİN ARAÇ SINIR KAPILARINDAN GEÇTİ

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala ile Pazarkule ve Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapılarından dün 11 bin 62 araçla, 62 bin 666 kişi giriş yaparak rekor kırdı.

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

1 MİLYON KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinde 30 Haziran'dan bugüne kadar büyük çoğunluğu gurbetçi vatandaş olmak üzere Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ile Dereköy Sınır Kapıları'ndan toplam 1 milyon 19 bin 232 kişi ülkeye giriş yaptı.

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

"4 KİLOMETREDE KUYRUĞA GİRDİK"

Hollanda'nın Amsterdam kentinden eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 3 haftalık yıllık iznini memleketi Yozgat'ta geçirmek için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen Şükrü Ekşin, "2 gün önce yola çıktık. Yaklaşık 4 kilometrede kuyruğa girdik. Bu yıl Almanya'da ve Macaristan'da da kuyruğa takıldık.  Bu yıl şansımıza böyle kuyruklar oldu." dedi.

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

ÜLKEYE GİRİŞ ARTTI

Gümrük istatislik tablosuna göre geçtiğimiz yıla göre Türk işçilerin geçiş sayısında 25 bin kişilik artış görünüyor. Geçen yıl 30 Haziran 24 Temmuz tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılarından ülkeye 993 bin 298 kişi giriş yaparken, bu yılki yolcu sayısında 25 bin 934 artış ile 1 milyon 19 bin 232 kişi olarak kayıtlara geçti.

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu haberi

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş


Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

Gurbetçilerden Türkiye'ye rekor giriş

İlginizi Çekebilir
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Pamukkale'de, bir kamyon freni boşalıp geri kayınca sokağı birbirine kattı.
Sarıyer'de otomobil denize uçtu
İstanbul Sarıyer'de sahil yolunda ilerleyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek denize düştü, olayda 1 kişi kurtarıldı.
‘Vücut Tarayıcı’ cihazlar hizmete girdi
Güvenlik önlemleri çerçevesinde bir süre önce getirilen ve montajları tamamlanan 10 adet ‘Vücut Tarayıcı’ cihazı hizmete girdi.
Mareşal Atatürk'ün yerine kalpaklı Atatürk resmi
TBMM Başkanlığı tarafından muhalefet kulusindeki 'Mareşal Atatürk' tablosu kaldırılarak ebru ile yapılmış kalpaklı Atatürk resmi asıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

185
Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

643
Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

96
Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

201
Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

221
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

127
Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

Wolfgang Hellmich: Konya meselesi İncirlik'le aynı değil

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM