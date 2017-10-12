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Güvenlik kamerasını gören hırsızın komik hali

Adana'da eski işyerinden 25 bin lira çalan Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim İ., güvenlik kamerasını fark edince ne yapacağını şaşırdı.

12.10.2017 - 10:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen İbrahim İ., meyve sebze komisyoncusu Mahmut Koç'un yanında işe girdi. Koç, bir süre çalıştırdığı Suriyeli gençten memnun kalmayınca işine son verdi.

Güvenlik kamerasını gören hırsızın komik hali

ÖNCE MEYVE KASASIYLA SONRA GAZETEYLE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Gece işyerine giren İbrahim İ., para kasasının bulunduğu yerdeki güvenlik kamerasını fark edince panige kapıldı. Yerde bulduğu meyve- sebze kasasıyla yüzünü gizlemeye çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez gazete kullandı.

Güvenlik kamerasını gören hırsızın komik hali

25 BİN LİRA ÇALDI

Yakalanmamak için her yolu deneyen zanlı son olarak, elindeki gazeteyle güvenlik kamerasını kapatarak kasadaki 25 bin lirayı çaldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasını gören hırsızın komik hali

YAKALANDI

Sabah iş yerine geldiğinde, soyulduğunu fark eden Mahmut Koç, polisi aradı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsız evinde üzerinde 7 bin lira parayla yakalandı. İbrahim İ,, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasını gören hırsızın komik hali

Güvenlik kamerasını gören hırsızın komik hali

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