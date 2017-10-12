Güvenlik kamerasını gören hırsızın komik hali

Olay, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen İbrahim İ., meyve sebze komisyoncusu Mahmut Koç'un yanında işe girdi. Koç, bir süre çalıştırdığı Suriyeli gençten memnun kalmayınca işine son verdi.

ÖNCE MEYVE KASASIYLA SONRA GAZETEYLE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Gece işyerine giren İbrahim İ., para kasasının bulunduğu yerdeki güvenlik kamerasını fark edince panige kapıldı. Yerde bulduğu meyve- sebze kasasıyla yüzünü gizlemeye çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez gazete kullandı.

25 BİN LİRA ÇALDI

Yakalanmamak için her yolu deneyen zanlı son olarak, elindeki gazeteyle güvenlik kamerasını kapatarak kasadaki 25 bin lirayı çaldı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAKALANDI

Sabah iş yerine geldiğinde, soyulduğunu fark eden Mahmut Koç, polisi aradı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsız evinde üzerinde 7 bin lira parayla yakalandı. İbrahim İ,, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.