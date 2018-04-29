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Hakan Yılmaz'a saldıran zanlı cinayetten tutuklandı

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan zanlı, Kırıkkale'de bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklandı.

DHA | 29.04.2018 - 16:35..
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Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'a yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Hakan Yılmaz'a saldıran zanlı cinayetten tutuklandı

ZİRAAT ODASI BAŞKANININ EVİNE ATEŞ AÇILDI, ÇOBAN ÖLDÜ

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki  Bozkurt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'ye (60) ait olduğu iddia edilen eve ateş edildiği sırada, evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam R. (25), duyduğu sesler üzerine dışarı çıkınca  boynundan vuruldu.

Hakan Yılmaz'a saldıran zanlı cinayetten tutuklandı

HAKAN YILMAZ'A SALDIRMIŞTI

Ağır yaralanan İslam R.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisi ilçede başlattığı geniş çaplı araştırma sonucu olayla ilgili Denizhan Vural'ı gözaltına aldı. Vural, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Hakan Yılmaz'a saldıran zanlı cinayetten tutuklandı

8.5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Öte yandan Denizhan Vural, geçtiğimiz 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’a yanındakilerle birlikte saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Vural, “hakaret, kasten yaralama, tehdit” suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasına katılmazken; mahkeme, Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimatla yazı yazılarak ifadesinin alınmasına karar vermişti.

Otel lobisinde Hakan Yılmaz'a saldırı haberi

Hakan Yılmaz'a saldıran zanlı cinayetten tutuklandı

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