Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

Mehmetçik'in kararlı bir şekilde ilerlediği Afrin şehir merkezindeki terör yandaşları, Esad ve Öcalan'ın fotoğraflarını birlikte taşımaya başladı.

PFDK, Beşiktaş'ın Talisca'nın cezası için yaptığı itirazı reddetti.

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Dünyanın en güzel karton evi

Kartondan yapılmış bir evin sağlam olmadığını düşünürüz fakat bu ev çok daha bir biçimde yapılmış...