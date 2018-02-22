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Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 22.02.2018 - 15:17..
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik'in cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, "helallik" alınması için Soysalı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

Cenazeye katılan çok sayıda kişi, büyük bir Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Cenaze namazınınardındanşehit Çelik'in cenazesi, Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş bir asker yaralanmıştı.

Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

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