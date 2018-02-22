Hakkari şehidini son yolculuğuna uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik'in cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, "helallik" alınması için Soysalı Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Cenazeye katılan çok sayıda kişi, büyük bir Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Cenaze namazınınardındanşehit Çelik'in cenazesi, Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş bir asker yaralanmıştı.