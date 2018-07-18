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Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler

Hakkari'de PKK'ya karşı operasyon yapan jandarma sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

DHA | 18.07.2018 - 19:18..
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Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Oğul köyü kırsalında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

"500 LİTRE MAZOT, 100 KİLO KAÇAK ÇAY"

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın kullandığı tespit edilen sığınakta yüklü miktarda giyim ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve bu malzemelerin uzman ekiplerce imha edildiği belirtilerek şöyle denildi: "18.07.2018 günü ilimiz Merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınakta; 500 litre mazot, 2 büyük tüp,1 küçük tüp, 9 boş tüp, 20 jelikan, 1 elektrikli ocak, 1 gaz sobası, 10 çakmak gazı, 16 ampul, 20 metre bahçe teli, 30 battaniye, 2 uyku tulumu, 25 metrekare halı, 1.000 metrekare branda, 40 kişisel bakım malzemesi, 30 sabun, 10 ayakkabı, 6 çift plastik ayakkabı, 4 yağmurluk, 1 parka, 150 kilo kırmızı mercimek, 30 kilo yeşil mercimek, 100 kilo kaçak çay, 150 kilo şeker, 50 kilo salça, 150 kilo nohut, 150 kilo kuru fasulye, 100 kilo deterjan, 15 kilo tuz, 1.000 paket gümrük kaçağı sigara ile çok sayıda mutfak ve hırdavat malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler



Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler



Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler



Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler



Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler



Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler



Hakkari'de PKK sığınağından çıkan malzemeler

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