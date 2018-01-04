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Halkbank'tan Hakan Atilla açıklaması

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de görülen davasındaki karar duruşmasının ardından, Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 11:21..
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Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Halkbank'tan Hakan Atilla açıklaması

"TEMYİZ HAKKI MEVCUT"

"Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine  atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu  yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup, dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.

"HALKBANK, DAVADA TARAF DEĞİL"

Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi, Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.

"İŞLEMLERİMİZ, ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN"

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

"AÇIK, ŞEFFAF İZLENEBİLİR DURUMDA"

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret  uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem  kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir.

Ülkemiz ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde  sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi

Halkbank'tan Hakan Atilla açıklaması

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