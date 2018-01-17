Sağlık Bakanlığı, çocuk hamile skandalında devreye girdi

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre son 5 ay içerisinde 115 hamile çocuk vakası kayıtlara geçti.

ÇOCUK HAMİLELER BİLDİRİLMEDİ

Yasalara göre bu durumun ilgili kurumlara bildirilmesi gerekirken; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevliler bu durumu hiç bir yere bildirmedi.

FARK EDEN GÖREVLİ UZAKLAŞTIRILDI

1 Ocak 2017- 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında gelen 115 çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Çocukların 38'i 15 yaşından da küçük, 39'u Suriyeli.

İşte bu durumu sonradan fark eden görevli hastane yönetimine bildirdi. Ancak bir işlem yapılmadı. Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Ancak İstanbul Valiliği görevliler hakkında soruşturma izni vermedi, görevliler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşmadığı belirtildi.

Konuyu savcılığa bildiren personel hakkında inceleme başlatıldı, görev yeri iki kez değiştirildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından ise Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ve müfettiş görevlendirdi.