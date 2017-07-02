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Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

Tarkan'ın yeni albümü, müzik camiasını karıştırmaya devam ediyor. Bodrum'da bulunan Hande Yener, Magazin D'nin sorularını yanıtladı.

02.07.2017 - 12:13
  1. Haberler
  2. Magazin

Muhabirin "Tarkan'ı rakip olarak görüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Yener, reklam bütçesine değinerek Tarkan'a zeytin ağaçlarıyla ilgili söylediği sözleri hatırlattı:

"AYNI ŞARTLARDA YARIŞMADIĞIMIZ İÇİN RAKİBİM DEĞİL"

"Tarkancım kusura bakma, 12 trilyonluk reklamla bu kadar albümü satıyor. Aynı şartlarda yarışmadığımız için kendime rakip olarak görmüyorum. Ben Tarkan'ım ihtiyacım yok diyebilirdi.

"12 TRİLYONLUK BÜTÇEYLE REKLAM YAPACAĞINA ZEYTİN AĞAÇLARINDAN ORMAN YAPTIRSAYDI"

12 trilyonluk reklam harcaması yerine zeytin ağaçlarından bir orman yapabilirdi. Hani dedi ya 'Zeytinlerimize dokunmayın'. Ben istemiyorum reklam bütçesi deseydi de orman yaptırsaydı. Öyle demekle olmuyor, icraat da yapmak gerekir.

"BEN OLSAM REKLAMA HARCATMAZDIM"

Bana verilseydi 12 trilyon bütçe ben gerçekten bunu reklama harcatmazdım."

Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

'ZEYTİN AĞAÇLARINA KIYMAYIN' DEMİŞTİ

Tarkan, TBMM gündemine taşınan "Zeytin Ağacı Koruma Kanunu" değişikliğine karşı ses verenlerden biri olmuş ve “rant için zeytin ağaçlarına kıymayın" demişti.

Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

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