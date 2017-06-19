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Hasan Cemal'in Adalet Yürüyüşü izlenimleri

Ankara'dan İstanbul istikametine 16 kilometre yürüyen Hasan Cemal, Adalet Yürüyüşü'nün Demirtaş için Edirne'ye uzatılabileceğini yazdı.

19.06.2017 - 10:52
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Hasan Cemal'in Adalet Yürüyüşü izlenimleri

Ankara'dan İstanbul'a doğru yürümeye başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik edenler arasına Hasan Cemal de katıldı.

Kılıçdaroğlu ile birlikte 16 kilometre yürüyen Hasan Cemal, yürüyüş boyunca şahit olduklarını köşesine taşıdı.

YÜRÜYÜŞTE ORTAK GÖRÜŞ

Adalet Yürüyüşü'nün Selahattin Demirtaş için Edirne'ye kadar uzatılmasını isteyenlerin olduğunu belirten Hasan Cemal, CHP'li vekillerin de buna olumlu baktığını yazısına ekledi.

Hasan Cemal'in Adalet Yürüyüşü izlenimleri

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'A KADAR...

Hasan Cemal'in yazısından bir kısım;

"Yürüyoruz! Biri kulağıma eğiliyor: "Maltepe'den Edirne'ye, yani Selahattin Demirtaş'a uzansa bu yürüyüş, ne şahane olur."

Bir başkası ekliyor: "Kocaeli de olur. Orada da öteki eş genel başkan yatıyor: Figen Yüksekdağ...

CHP'DEN YEŞİL IŞIK

Biz bunları konuşurken CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, rotanın Edirne'ye doğru uzatılması konusunda şu tepkiyi veriyor: "Yapılan çağrıyı hem romantik, hem de doğru buluyorum. Fakat böyle bir kapsayıcılık için bunu talep edenlerin de burada olması gerekir."

Yerinde bir bakış açısı...

HDP NE DİYOR

Bir başka yerinde bakış açısı da HDP’den geliyor, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar şu mesajı gönderiyor CHP’ye: “Faşizme direnen onurlu insanlara yürekten selam gönderiyoruz. Dünkü hatalarına rağmen bugün adalet ve demokrasi için yürüyenler doğru yapıyor. HDP olarak birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde haberi

Hasan Cemal'in Adalet Yürüyüşü izlenimleri

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