Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için harekete geçti.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Ankara'dan Adalet Yürüşü başlatan CHP Lideri, 24 gün sonra Berberoğlu'nun bulunduğu Maltepe Cezaevi'ne ulaşmayı planladı. Yürüyüşünün ikinci gününde olan Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik edenler arasına Hasan Cemal de katıldı.

Eline aldığı 'adalet' yazılı pankartla yürüyen Hasan Cemal, Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet etti.

KANDİL'DEN HENDEKLERE

Hasan Cemal, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların yürütüldüğü dönemde Kandil'de örgüt yöneticileriyle bir araya gelmişti. Cemal, savaşı şehirlere taşımak isteyen teröristlerin kazdığı hendeklerin önünde poz vermeyi de ihmal etmemişti.

KANDİL POZU

HENDEK POZU