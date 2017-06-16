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Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde

Kandil'de PKK yöneticileriyle görüşen, hendek başında pozlar veren Hasan Cemal, şimdi de Adalet Yürüyüşü'nde boy gösterdi.

16.06.2017 - 16:18
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Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için harekete geçti.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Ankara'dan Adalet Yürüşü başlatan CHP Lideri, 24 gün sonra Berberoğlu'nun bulunduğu Maltepe Cezaevi'ne ulaşmayı planladı. Yürüyüşünün ikinci gününde olan Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik edenler arasına Hasan Cemal de katıldı.

Eline aldığı 'adalet' yazılı pankartla yürüyen Hasan Cemal, Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet etti.

Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde

KANDİL'DEN HENDEKLERE

Hasan Cemal, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların yürütüldüğü dönemde Kandil'de örgüt yöneticileriyle bir araya gelmişti. Cemal, savaşı şehirlere taşımak isteyen teröristlerin kazdığı hendeklerin önünde poz vermeyi de ihmal etmemişti.

Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde

KANDİL POZU

Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde

HENDEK POZU

Hasan Cemal Adalet Yürüyüşü'nde

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