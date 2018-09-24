Hastane güvenliklerine saldırı anı

Olay Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde geçtiğimiz aylarda meydana gelmişti.

HASTA VE YAKINLARI GÜVENLİKLERE SALDIRDI

İddiaya göre Adana'da 3 Mayıs'ta trafik kazası geçiren Sefa U. kontrol amacıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, Sefa U. ve 4 yakını acil serviste yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlileri ile hastane çalışanını darp etmişti.





GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Güvenlik görevlilerinin şikayetçi olması üzerine haklarında 'basit yaralama, hakaret, yaralama' suçlarından Abdil U. ve Erol Y'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.

Acil serviste kavga çıktı VİDEO



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanını darp ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu Abdil U., Erol Y. ve Sefa U. ile tutuksuz sanık Filiz U. ve Mustafa U.'nun karıştığı olayın hastane koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde özel güvenlik elemanları ile hasta yakınlarının kavga ettiği, bir süre sonra polisin kavgayı ayırmak için acil servise geldiği görülüyor. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.