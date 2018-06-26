taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6175
EURO
5,3827
ALTIN
186,92
PETR
75,9700

Hemşir, makasla 1,5 aylık bebeğin parmağını kesti

Şanlıurfa'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1,5 aylık bebeğin elindeki serum kelebeğini çıkarmak isteyen hemşir, makasla bebeğin baş parmağını kesti.

DHA | 26.06.2018 - 21:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Burcu ile Yusuf Ç. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha Ç., yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirildi.

Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen Ömer ismindeki hemşir, makasla bebeğin sağ baş parmağını kesti.

Hemşir, makasla 1,5 aylık bebeğin parmağını kesti

ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana'ya sevk edildi.

"SORUMSUZLAR YÜZÜNDEN..."

Bebeğinin parmağı kesilmesi nedeniyle gözyaşlarına boğulan Burcu Ç., yaşananlara tepki göstererek, "Bugün kızımı iyileşti diye eve götürecektim. Ancak sorumsuzlar yüzünden şimdi parmağı kesildi." diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi.

Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

155
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil

456
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

318
YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı

YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı

126
CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

379
Kılıçdaroğlu: Seçimi AK Parti kaybetti

Kılıçdaroğlu: Seçimi AK Parti kaybetti

794
İsmail Küçükkaya İnce’nin mesajlarını gösterdi

İsmail Küçükkaya İnce’nin mesajlarını gösterdi

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM