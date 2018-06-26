Hemşir, makasla 1,5 aylık bebeğin parmağını kesti

Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinden sonra kabine çalışmaları da başladı. MHP Lideri, kabinede yer almayı net bir dille reddetmişti.

Seçim hezimetinin ardından CHP'liler tarafından istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi.

YSK'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlarda İyi Parti, yüzde 9,89 oy aldı. Eğer İyi Parti ittifakta yer almasaydı Meclis'e giremiyordu.

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Kılıçdaroğlu: Seçimi AK Parti kaybetti

Seçim yenilgisi sonrası ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, seçimin kaybedeni olarak kendi partisini değil AK Parti'yi gösterdi. Ayrıca Muharrem İnce için "Beklentinin altında kaldı" ifadesini kullandı.