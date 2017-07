'Her şey dahil' diye valizlerini dolduran Rus turistler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan turistin odasını temizleyen görevliler, turistin ağzı açık çantalarında otele ait çok sayıda malzeme görünce durumu yetkililere haber verdi.

Otel yönetimi turistin geldiği seyahat acentesi sorumlusuyla çantaları kontrol etti ve bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Turiste ait çantalardan birinde, ağzına kadar dolu elma ve portakal, diğerinde yine otele ait çok sayıda şampuan, bitki çayı, siyah çay, meyve suları, maden suyu, tuvalet kağıdı ve havlular bulundu. Yine başka bir turistin odasında ise 2 çanta dolusu otele ait şampuan, duş jeli ve tuvalet kağıdı bulundu.

"24 SAAT YEME İÇME VAR AMA"

Otelin genel müdürü yaptığı açıklamada, ultra her şey dahil sistemle hizmet verdiklerini, 24 saat boyunca yiyecek - içecek servisi yapıldığını belirtti.

Buna rağmen turistlerin millet ayırt etmeksizin odalarına yiyecek içecek taşıdıklarını anlatan Öksüz, "Büfeden poşetlere veya sırt çantalarına meyve, reçel, bal, bitki çayı, siyah çay ne bulurlarsa toplayıp, odada biriktirip giderken de alıp yanlarında götürüyorlar." dedi.

Yaşadıkları olayı sosyal medyadan paylaşan müdür, "Biz kimseden bir şey esirgemiyoruz. 'Çok yiyorlar, yediler, bitirdiler' demiyoruz. Bizim söylemek istediğimiz, odada yemek yenmez, hem yiyorsun hem kirletiyorsun hem de şikayet ediyorsun. Otelden çıkarken rica etseler zaten sadece biz değil diğer otel işletmecileri bu isteklerini karşılayacaktır. Ayrıca 24 saat boyunca otellerimizdeki büfeler açık. Diledikleri gibi yiyip içebilirler. Meyve, yemek, içecek ne isterlerse var." dedi.

Yerli ve yabancı turistler için her şey dahilin anlamının 'biz para ödedik, geldik, burada her şeyi bedava yeriz, içeriz. Kural tanımayız'a dönüştüğünü belirten müdür, şöyle dedi: "Ultra her şey dahilde 24 saat, 7x24 hizmet. 24 saat boyunca misafirlerimiz ücretsiz yiyebilir, içebilir. Gece büfesi de var. Biz bir taraftan bazı olumsuz durumları önlemek için sistemi, konsepti genişletiyoruz. Yani misafirin dışarı çıkmasına gerek yok. Odasında bir şey yemesine gerek yok. Acıkan bir insan gecenin 3'ünde de restoranımızda yemek yiyebilir, içecek alabilir. Ancak bu bir alışkanlık oldu artık. Müşteri yediğini yiyor, yiyemediğini ise odasına çıkarıp biriktiriyor, giderken de toplayıp götürüyor."

ÇATAL, BIÇAK, KAŞIK TAKIMI ÇIKTI

Yakın zamanda başka bir tesiste seri olarak turistin çantasında 12 çatal, 12 bıçak, 12 tatlı kaşığı, 12 tatlı çatalı ve 6 bardak çıktığına değinen müdür, "Yani evlenmek isteyen insanın çeyiz düzmesi gibi adam istiflemiş. Bunu yapanlar sadece bir Rus, bir Ukrayna, bir Alman, bir Norveçli, bir Türk değil; genelde yaşadığımız bir sıkıntı. Diğer otellerde de var aynı durum. Bazı oteller artık havlulara çip taktırıp önlem almış durumda. Bunu bile yapan oteller var artık." diye konuştu.





Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar