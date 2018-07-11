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Hindistan'da şişman polisler işten atılacak

Hindistan'da polisler arasında yaşam tarzına bağlı hastalıkların artması üzerine Karnataka Eyaleti'ndeki bir emniyet biriminde polislere zayıflamaları, aksi takdirde işten atılacakları uyarısı yapıldı

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 08:56..
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Eyalet Emniyet Müdürü Bhaskar Rao, teşkilatlarındaki obez personelin artışından kaygı duyduğunu, son 18 ay içerisinde yüzden fazla polisin, yaşam tarzına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine bu kararın alındığını belirterek, polislerin pirinç bazlı kızarmış ürün tükettiklerini, içki ve sigara içtiklerini ve spor yapmadıklarını söyledi.

ZAYIFLAMAZLARSA KOVULACAKLAR

Bu birimdeki emniyet müdürlerinden, obez polisleri tespit etme ve kilo vermeleri için egzersiz rutinine sokmaları istendi. Polislere yaşam tarzları ve yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri için yardım edilecek. Birim ayrıca, yoga, yüzme ve farklı spor dallarının sınıflarını açmaya başladı.

Uygulamanın hayata geçirileceği emniyet biriminde 14 bin personel görev yapıyor. Polislere verilen zayıflama programının işe yaramaması durumunda işten kovulmalar da gündemde.

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