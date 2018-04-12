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Hırsız babasının yatağının altında yakalandı

Adana’da demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan hırsız ifadesinde, "Borcum vardı. Ödemek için çaldım" dedi.

İHA | 12.04.2018 - 09:01..
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Seyhan ilçesinde, silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İlker T., annesinin aracıyla gittiği bir iş yerinden 4 bin liralık demir çaldı.

İlker T., girdiği 2 ayrı iş yerinin birisinden 2 bin 300 liralık demir, diğerinden de 540 çelik saç plaka çalarak kayıplara karıştı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Hırsız babasının yatağının altında yakalandı

BABASININ EVİNDE SAKLANDIĞI ANLAŞILDI

Görüntülerde bir kişinin çaldığı demirleri araca yüklediğini gören polis, otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, İlker T.’nin babasının evinde gizlendiğini belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan eve baskın düzenledi. Baba Ercan T.’nin kapıyı geç açmasından şüphelenen polis, evde geniş kapsamlı arama yaptı. Zanlı İlker T., babasının yatağının altında saklanırken yakalandı.

"BORCUM VARDI"

Emniyete götürülen İlker T, “Borcum vardı. Ödemek için çaldım” diyerek suçunu itiraf etti. Zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

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