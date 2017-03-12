Hollanda gazetesi Abdüllatif Şener'e 2 sayfa yer ayırdı

Daha önce CHP'lilerle Hayır propagandası yapmak için Hollanda'ya giden Abdüllatif Şener'e Avrupalı medyanın desteği büyük. Türk bakanlara yapılan faşist uygulamalarla kriz yaratan Hollanda'nın bahanesi "Bu topraklarda yabancı ülke siyasetçileri propaganda yapamaz" olmuştu.

HAYIRCILAR PROPAGANDA YAPABİLİR

Ancak Hayırcılar Hollanda'ya gidip propaganda yapmakta hiç zorlanmadı. Türkiye'de iki satır bile haber haline gelemeyen Hayırcı Abdüllatif Şener'e, Hollandalı medyada ilgi büyük oldu. Algemmen Dagblad gazetesi dev fotoğraf eşliğinde Abdüllatif Şener'e 2 tam sayfa yer verdi.