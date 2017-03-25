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Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu gaflarını unuttu

Siyasi konularda yaptığı gaflarla sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu, dilini yönetemeyenlerin devleti yönetemeyeceğini ifade etti.

25.03.2017 - 13:45
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Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu gaflarını unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16 Nisan referandumunun önemine dikkat çeken CHP Lideri, 'evet' oyunda vebal olduğunu söyleyere 'hayır' oyu çağrısı yaptı

"DİLİNE SAHİP OLAMAYAN.."

Hükümetin dış politikada yaptığı açıklamaları eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Diline sahip olamayan, devleti iyi yönetemez" dedi.

Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu gaflarını unuttu

KILIÇDAROĞLU'NUN SON GAFI

CHP Lideri, 16 Nisan referandumundan sonra Başbakanlığın kalkacağını unutarak yeni bir gafa imza atmıştı.

Kılıçdaroğlu, yeni sistemle ilgili "Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını... Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan başka bir partinin genel başkanı... Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyolar millete, neden bu anlatılmıyor millete?" şeklinde konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış VİDEO

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış haberi

Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu gaflarını unuttu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu gafı haberi

Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu gaflarını unuttu

Kılıçdaroğlu'ndan iktidar gafı haberi

Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu gaflarını unuttu

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