Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, yaptığı konumasıyla yine yeni bir gafa imza attı.

Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulundu.

"ASIL KAVGA O ZAMAN ÇIKACAK"

Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumadığını ortaya koyan o sözleri;

"Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını... Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan başka bir partinin genel başkanı... Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyolar millete, neden bu anlatılmıyor millete?"

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış VİDEO