taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.124
USD
3,7187
EURO
3,9354
ALTIN
147,17
PETR
55,4600

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nde başbakanlığın kalkacağını unuttu.

06.03.2017 - 14:33
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, yaptığı konumasıyla yine yeni bir gafa imza attı.

Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

"ASIL KAVGA O ZAMAN ÇIKACAK"

Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumadığını ortaya koyan o sözleri;

"Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını... Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan başka bir partinin genel başkanı... Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyolar millete, neden bu anlatılmıyor millete?"

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

56
Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

28
Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Erdoğan'a destek

403
Meral Akşener Muğla'da konuştu

Meral Akşener Muğla'da konuştu

412
PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

107
Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

30
IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM