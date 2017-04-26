Hülya Avşar'a kızı Zehra Çilingiroğlu soruldu

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra'da 'University of Westminister'e kabul edilmişti. Yaklaşık bir yıldır yurt dışında yaşayan Zehra'nın, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadı ve okulu bıraktı.

"LONDRA'YA DÖNECEK"

Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar Tarabya’da balıkçı çıkışı görüntülendi. Kızının okulu bıraktığı iddialarını yanıtlayan Avşar "Zehra, Londra’ya dönecek. Her çocuğun olduğu gibi onun da kafası karışık arkadaşlarını özlüyor" açıklamasını yaptı.

"SAVAŞI BEN KAZANACAĞIM"

"Ben Zehra'nın mimar olmasını istiyorum galiba bu savaşı kazanacağım" dedi. Londra’ya kesin gidip gitmemesine yazın karar vereceklerini söyledi.