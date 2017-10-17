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İbadi'den referandum açıklaması

Irak Başbakanı İbadi, "Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerine asılmalı" dedi.

17.10.2017 - 19:27
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İbadi'den referandum açıklaması

Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirme operasyonu devam ediyor. Kerkük ordusuna bağlı özel birlikler, çatışma yaşanmadan Kerkük valilik binasını ele geçirdi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin talimatıyla Kerkük ve ele geçirilen diğer bölgelere Irak bayrağı çekildi.

"HER YERE BAYRAK ASILMALI"

Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, "IKBY yetkililerini referandumun en başta Kürtlerin çıkarına zarar vereceği yönünde uyardım. Referandum artık bitti ve mazide kaldı. Irak bayrağı tüm Iraklılarındır. Ülkenin her yerinde asılması gerekir." dedi.

İbadi'den referandum açıklaması

"VATANDAŞLARA ZARAR VERİLMEMESİ UYARISI VERDİM"

Başbakan İbadi, "Kerküklü vatandaşlara zarar verilmemesi uyarısı yapıyorum ve bayrak yakma olayları kötü niyetli girişimlerdir." diyerek, Kerkük ve tartışmalı bölgelerde provokatif eylemlerin yapılmaması için uyarıda bulundu.

Irak ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi VİDEO

PEŞMERGEYE ÇAĞRI

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de peşmerge güçlerine Irak federal yetkililerine bağlı hareket etmeleri çağrısında bulundu.

İbadi'den referandum açıklaması

PEŞMERGELER KAÇTI

Peşmergenin ise güneydeki bölgelerden kent merkezinin iç kesimine doğru çekildiği belirtiliyor. Çekilen peşmergelerin Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı olduğu ve Bağdat yönetimiyle anlaşmalı olarak böyle bir adımın atıldığı ifade edildi. KYB peşmergelerinin çekilmesi üzerine Erbil'den takviye kuvvetlerin bölgeye gönderildiği belirtildi.

İbadi'den referandum açıklaması

İbadi'den referandum açıklaması

İbadi'den referandum açıklaması

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