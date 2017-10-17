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Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

"Kerkük'te güvenliğin temin edilmesi" operasyonu 24 saati doldurmadan tamamlandı. Türkmenler için tehlike şimdilik sona erdi.

17.10.2017 - 09:33
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Kerkük operasyonunda Barzani'nin Peşmerge güçlerini püskürten Irak askerlerini şehrin girişinde Türkçe "Şehir merkezi" tabelası karşıladı.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

KERKÜK'E GÖÇ EDENLER KAÇIYOR

ABD işgali döneminde Türkmen şehri Kerkük'ün demografik yapısı değiştirilmişti. O dönem Kerkük'e akın eden aileler şehri terk etmeye başladı.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

Barzani yönetiminin şehrin simgesi olarak dayattığı Peşmerge heykelinin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

HALKTAN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonunda kentin merkezine girerek kontrolü sağlamasının ardından sokaklara dökülen halk sevinç gösterilerinde bulundu.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

Kerkük'ün çevresindeki kontrol noktalarının tamamı Irak kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

KERKÜK PETROLÜ BARZANİ'NİN ELİNDEN ALINDI

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz yatakları da operasyon sırasında kurtarılan kritik noktalardandı. Kerkük petrolü artık Barzani için değil Irak hükümeti için pompalanacak.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

PKK'LILAR ŞEHİRDE CİRİT ATIYOR

Şehirden kaçan Peşmergeler, PKK'lı teröristlere ellerindeki silahlar ve bindikleri Hummerları bıraktı.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

"YAŞASIN BARZANİ'DEN KURTULDUK"

Irak askerlerini karşılayan Kerküklü çocukların sevincini gösteren kare operasyonun simge fotoğrafları arasında girdi.

Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

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