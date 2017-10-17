Irak hükümeti Kerkük'ün tamamında kontrolü sağladı

Kerkük operasyonunda Barzani'nin Peşmerge güçlerini püskürten Irak askerlerini şehrin girişinde Türkçe "Şehir merkezi" tabelası karşıladı.

KERKÜK'E GÖÇ EDENLER KAÇIYOR

ABD işgali döneminde Türkmen şehri Kerkük'ün demografik yapısı değiştirilmişti. O dönem Kerkük'e akın eden aileler şehri terk etmeye başladı.

Barzani yönetiminin şehrin simgesi olarak dayattığı Peşmerge heykelinin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.

HALKTAN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonunda kentin merkezine girerek kontrolü sağlamasının ardından sokaklara dökülen halk sevinç gösterilerinde bulundu.

Kerkük'ün çevresindeki kontrol noktalarının tamamı Irak kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

KERKÜK PETROLÜ BARZANİ'NİN ELİNDEN ALINDI

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz yatakları da operasyon sırasında kurtarılan kritik noktalardandı. Kerkük petrolü artık Barzani için değil Irak hükümeti için pompalanacak.

PKK'LILAR ŞEHİRDE CİRİT ATIYOR

Şehirden kaçan Peşmergeler, PKK'lı teröristlere ellerindeki silahlar ve bindikleri Hummerları bıraktı.

"YAŞASIN BARZANİ'DEN KURTULDUK"

Irak askerlerini karşılayan Kerküklü çocukların sevincini gösteren kare operasyonun simge fotoğrafları arasında girdi.