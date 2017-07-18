İçişleri Bakanı Soylu, kendine hakaret eden genci affetti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından, inşaat işçiliği yapan Ahmet Erişgin hakkında sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

"Kamu görevlisine karşı hakaret" suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca uzlaştırmacı Nesrin İlkbahar’a verildi.

YAŞI KÜÇÜK DİYE AFFETTİ

İlkbahar’ın görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, bakanın, şüpheli Ahmet Erişgin’in yaşının küçük olması nedeniyle "özür dilemesi" halinde kendisini affedeceğini ve şikayetçi olmayarak uzlaşacağını söylediğini bildirdi.

Bunun üzerine şüpheli Erişgin de hakaret kastının olmadığını belirterek, Bakan Soylu’dan özür dileyip kendisini affetmesini istedi. Soylu’nun da şikayetten vazgeçmesi üzerine iki taraf uzlaştı.

Bakan Soylu tarafından affedilen Ahmet Erişgin, bu sayede "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

"BAKANIMIZIN AFFETMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Erişgin, Soylu’nun uzlaşma sonucu kendisini affettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayın İçişleri Bakanımızdan özür diliyorum. Bilgisizliğimden ve cahilliğimden dolayı yaptım. Her zaman vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Bakanımızın affetmesi beni çok mutlu etti. Devletimize karşı sevgi ve saygımızı daha da pekiştirdi. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız.” ifadesini kullandı.