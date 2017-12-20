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IKBY güçleri 5 göstericiyi öldürdü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde devam eden gösterilerde, 93 kişinin yaralandığı 5 kişinin de öldürüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 06:26..
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IKBY güçleri 5 göstericiyi öldürdü

Süleymaniye'de başlayan protestolarda ölü ve yaralı sayısının açıklanması üzerine, Irak Başbakanı Haydar İbadi'den hamle geldi. İbadi, göstericilerin zarar görmeye devam etmesi halinde müdahalede bulunacaklarını belirtti.

IKBY güçleri 5 göstericiyi öldürdü

GÜVENLİK GÜÇLERİ HALKA ATEŞLE CEVAP VERDİ

Süleymaniye'nin Ranya İlçesi Sağlık Müdürü Taha Muhammed, dünden bu yana devam eden gösterilerde 5 eylemcinin güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Muhammed, ilçede ayrıca 36'sı güvenlik güçlerinden 70 kişinin yaralandığını ifade etti.

Süleymaniye kent merkeziyle Taktak, Koy Sancak, Çemçemal ve Kifri ilçelerinde ise gün içerisinde 23 kişi daha yaralanmıştı.

Kuzey Irak'ta gösteri ve şiddet olayları devam ediyor VİDEO

IKBY güçleri 5 göstericiyi öldürdü

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