IKBY güçleri 5 göstericiyi öldürdü

Süleymaniye'de başlayan protestolarda ölü ve yaralı sayısının açıklanması üzerine, Irak Başbakanı Haydar İbadi'den hamle geldi. İbadi, göstericilerin zarar görmeye devam etmesi halinde müdahalede bulunacaklarını belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HALKA ATEŞLE CEVAP VERDİ

Süleymaniye'nin Ranya İlçesi Sağlık Müdürü Taha Muhammed, dünden bu yana devam eden gösterilerde 5 eylemcinin güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Muhammed, ilçede ayrıca 36'sı güvenlik güçlerinden 70 kişinin yaralandığını ifade etti.