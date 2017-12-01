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İki muhabir Beyaz Saray'ın Noel partisine davet edilmedi

Parti'ye ilk kez davet edilmediklerini belirten eşcinsel dergisi Washington Blade’in şef politika yazarı Johnson ve American Urban Radio Networks DC büro şefi Ryan, duruma tepki gösterdi.

DHA | 01.12.2017 - 13:01..
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ABD’de Beyaz Saray tarafından her yıl düzenlenen ve birçok basın mensubunun davet edildiği Noel Partisi’ne, yıllardır davet edilmekte olan bir eşcinsel ve bir siyahi iki gazeteci bu yıl Noel Partisi’ne çağırılmadı.

"SİYASİ BİR AMAÇ VAR" DEDİLER

ABD’nin en eski eşcinsel dergisi Washington Blade’in şef politika yazarı ve Beyaz Saray muhabiri Chris Johnson ile 20 yıldır bu etkinliğe davet edilen American Urban Radio Networks DC büro şefi April D Ryan, davet edilmemelerinde siyasi bir amaç olduğunu iddia ediyor.

İki muhabir Beyaz Saray'ın Noel partisine davet edilmedi

"HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

The Independent gazetesine konuşan Johnson son yedi yıldır bu etkinliğe katıldığını ve ilk başta sadece bir hata yapılmış olabileceğini vurgulayarak, “Beyaz Saray’a davet için mail attım fakat farklı yetkililer ve sözcülere aktarılarak oyalandım. Davet almadım ve neden olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadı.” dedi.

Johnson bunun Beyaz Saray basın toplantıları sırasında kendisine neredeyse hiçbir zaman söz vermeyen basın sözcüsünün tavrıyla tutarlı olduğunu söyledi ve “Son altı ayda sadece iki kez söz verdiler bana.” dedi.

İki muhabir Beyaz Saray'ın Noel partisine davet edilmedi

TRUMP'IN EŞCİNSELLERİ DIŞLAYAN POLİTİKALARI

Johnson ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin eşcinselleri dışlayan politikaları kapsamında böyle bir karar alındığını düşündüğünü aktardı.

Siyahi Beyaz Saray muhabiri D Ryan ise Washington Post’a verdiği röportajda “Bence gözden kaçırmadılar. Sanırım beni sevmiyorlar. Nedeni ne bilmiyorum. Beni layık görmüyorlar heralde.” dedi.

Ryan daha önce de Trump’ın Beyaz Sarayı’nda siyahi gazetecilerin “muhalif gazeteci” olarak görüldüğünü iddia etmişti.

Beyaz Saray iddialara yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

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