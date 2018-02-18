İlhan Kesici: Adayım Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili İlhan Kesici, cumhurbaşkanlığı adayı için adından sıkça söz edilip anketlere bile konu olmasına karşın cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
"İHSANOĞLU BİR HATAYDI"
Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Kesici, CHP'nin sağdan bir aday göstermemesi gerektiğini savunarak önceki seçimde Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmiş olmasını eleştirdi.
Kendisinin adaylık ihtimali olup olmayacağı yönündeki soruya ise, "İlhan Kesici’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur." dedi.
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