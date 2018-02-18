İlhan Kesici: Adayım Kılıçdaroğlu

Almanya ile Türkiye arasında geçen olumlu görüşmeler ve Deniz Yücel'in serbest kalması Cem Özdemir'i rahatsız etti.

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Suriye’den atılan roket evin tavanını deldi

Suriye’den PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından atılan bir roket Kilis’e bağlı Kocabeyli köyündeki bir evin mutfak kısmına isabet etti, patlamadı.