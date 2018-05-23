24 Haziran'daki seçimlere günler kala Cumhurbaşkanı adayları vaatlerine devam ediyor.

İNCE'NİN MAZOT VAADİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin vaatleri arasında çiftçilerin mazotu da var. İnce, Cumhurbaşkanı seçildiğinde çiftçilere mazotu 3 liradan vereceğini söyledi.

İnce'nin mazot açıklamasına ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan cevap gecikmedi.

İnce ve Fakıbaba'nın mazot polemiği VİDEO

FAKIBABA: MAZOTU 2,5 LİRADAN VERİYORUZ

Fakıbaba, "Mazot fiyatlarında bu yıl geçtiğimiz ayların ortalamasını aldık ve ortaya 4 lira 70 kuruşluk bir fiyat çıkıyor. Son desteklerimizle birlikte mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Sayın Muharrem İnce'nin 3.5 lira olarak vaat ettiği mazot fiyatını biz şu anda 2 lira 35 kuruşa çiftçiye veriyoruz." şeklinde konuştu.

"BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ"

Fakıbaba ayrıca, "Sayın Başbakan mazotun yarısı bizden yarısı sizden demişti. Başbakan'ın talimatı üzerine biz mazot için destek vermeye başladık. Bu yıl 14,5 milyar liralık mazot desteğimiz var. Ramazan sonu bunun 10 milyar lirasını vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.