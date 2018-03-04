Irak'ta 2018 bütçesi Meclis'ten geçti

Irak meclisinde farklı grupların paylarına itirazları nedeniyle birçok kez ertelenen oturumların ardından yapılan oylamada bütçe, oy çokluğuyla geçti.

Şii Ulusal Koalisyonu milletvekillerinden Ali Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 yılı bütçesi, mecliste hazır bulunan milletvekillerinin oy çoğunluğuyla onandı." dedi.

10 MİLYAR DOLAR AÇIK

Yaklaşık 104 trilyon dinar (88 milyar dolar) olarak belirlenen bütçede, 10 milyar dolar civarında açık bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu bütçede petrol satışı varil başına 46 dolar olarak hesaplanırken, günlük 250 bin varili Kerkük’ten olmak üzere 3,88 milyon varil petrol ihracatı yer alıyor.

BARZANİ'YE AYRILAN PAY DÜŞÜRÜLDÜ

Kürt milletvekilleri, önceki yılların aksine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ayrılan bütçe payının yüzde 17 değil, yüzde 12,6 olarak kararlaştırılmasından dolayı meclisin bütçe oturumlarını boykot etti.

Bütçenin onaylandığı oturumda 328 milletvekilinin 176'sı hazır bulundu. IKBY, parlamentoda 62 milletvekili ile temsil ediliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mecliste bir türlü oylamaya sunulmayarak krize dönüşen 2018 yılı bütçesinin kentlerdeki nüfus sayısına göre dağıtıldığını ve bunda kendisinin rolü olduğunu söylemişti.

YÜZDE 17'LİK PAY

Irak'ta daha önceki yıllarda yapılan bütçeler, daha çok özellikle Bağdat ve Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17’lik gibi önemli bir pay alıyordu.

Uzmanlar, ülkenin 2014'ten beri karşı karşıya kaldığı ekonomik krizi henüz atlatamadığını ve bu yılki bütçede de "kemer sıkma" politikasının devam ettiğini söylüyor.

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