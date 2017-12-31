İranlı turistler Van'da otelleri doldurdu

Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini Van'da geçiren İranlı turistler, yılbaşı programları için de kenti tercih etti.

OTELLERİN HEPSİ DOLDU

Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak kente gelen binlerce İranlı, otellerdeki doluluğu yüzde 100'e ulaştırdı.

ESNAF MEMNUN

Otellerin kendileri için düzenlediği eğlencelere katılmak için Van'a gelen İranlı turistler, yılın son gününde alışveriş merkezleri ve cadde üzerindeki iş yerlerinden yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı haberi