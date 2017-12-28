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İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yılbaşında İran vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye gelmemesi istendi.

DHA | 28.12.2017 - 16:37..
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İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, yeni yıl arifesinde Türkiye'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek, İran vatandaşlarından gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'YE SEYAHAT ETMEYİN

Büyükelçilik tarafından İran medyasına gönderilen bildiride, "Türkiye'deki olağanüstü halin devamı" ve "Türk güvenlik yetkililerinin uyarıları" gerekçe gösterilerek, yurttaşlardan Türkiye'ye "gereksiz seyahatlerden" kaçınılması istendi.

İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

KALABALIKTAN UZAK DURUN

İran'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı diğer haber ajansları tarafından aktarılan açıklamada, ayrıca İran yurttaşlarından Türkiye'deki kalabalık ortamlardan uzak durmaları talep edildi.

İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İSTANBUL'DA YILBAŞI KUTLAMALARI

Başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığına değinilen açıklamada, Türk polisi tarafından yapılan güvenlik uyarılarına da geniş yer verildi.

İRANLILAR UYARILARI TAKMIYOR

İran resmi kaynaklarından her ne kadar seyahat uyarısı yapılsa da İranlı turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler başında Türkiye geliyor. Özellikle Van'ı tercih eden turistlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi VİDEO

İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

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