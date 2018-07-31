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İş adamlarına fuhuş görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi

Kayseri'de, fuhuş sırasında iş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantajla para alan çeteden gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

DHA | 31.07.2018 - 11:21..
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Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çok sayıda iş adamı ve esnafa kumpas kurup, fuhuş sırasında uygunsuz görüntülerini çekerek, bu görüntülerle şantaj yapıp maddi menfaat sağlayan çeteye yönelik soruşturma başlattı.

İş adamlarına fuhuş görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi

10 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcısı Emrullah  Polat'ın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Leyla B., Yılmaz Ü., Alpaslan Ü., İnci D., B.Ü., H.Ü. ve Y.Ü.'yü gözaltına aldı.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çetenin lideri olduğu belirtilen Leyla B. ile Yılmaz Ü., Alpaslan Ü. ve İnci D. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İLİŞKİ SIRASINDA GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİLER

Adana'dan 5 yıl önce gelip ilçeye yerleştiği belirtilen çete lideri Leyla B.'nin, kurduğu fuhuş çetesiyle iş adamı ve esnafı İsmet Mahallesi'ndeki bahçeli bir eve çağırıp, tuzaklarına düşürdükleri, bu kişilerin eve girip çıkarken ve içeride ilişki sırasında kamerayla kayda alıp, bu görüntülerle para sızdırdıkları belirlendi.

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