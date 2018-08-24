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İşkence edilen at tedavi altına alındı

Adana'da işkenceye uğramış, boş bir ağaçlık alanda bulunan at polis ekipleri tarafından kontrole alındı.

DHA | 24.08.2018 - 09:38..
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Adana'da metruk bir binanın önündeki ağaçlık alanda bulunan, aç bırakılıp, gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı öne sürülen yaralı at, tedavisi için barınağa götürüldü.

İşkence edilen at tedavi altına alındı

GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki metruk bir binanın önündeki ağaçlara bağlı, bakımsızlıktan neredeyse kemikleri sayılacak haldeki atı gören vatandaşlar, hayvanın gözünün yaralı olduğunu fark edip, polise haber verdi.

İşkence edilen at tedavi altına alındı

AT 15 LİTRE SU İÇTİ

Gelen polis ekipleri, yanında kan izlerine rastladığı atın sağ gözünün enfeksiyon kaptığını gördü. Polis memurları, ata plastik kovalarla su verdi. Aşırı sıcaktan halsizleşen at, kısa sürede yaklaşık 15 litre su içti.

İşkence edilen at tedavi altına alındı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı iddia edilen atın sahibine ulaşılamadı. 
Çevre sakinleri, polise atın sahibinin geceleri metruk binada kaldığını söyledi. Yaralı at, çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

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