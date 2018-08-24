İşkence edilen at tedavi altına alındı

Saatte 250 kilometre hıza kadar ulaşan Lane Kasırgası, ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan adalara doğru ilerliyor. Hawaii'de halk erzak stoğu yaparak evlere kapandı.

Gomis'in ardından Maicon'a da talip olan Al Hilal evrakları yetiştiremedi. Brezilyalı savunma oyuncusunun transferi gerçekleşmedi.

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Dünya medyası Trump’ın düşüşünü bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması sadece ülkesinde değil Avrupa’da da ses getirdi.