Katalonya'da dün gerçekleşen ve beklenenin aksine yapılan flaş bağımsızlık açıklaması Katalan halkının olduğu kadar Madrid yönetiminin de kafasını karıştırdı. Konu ile ilgili açıklama yapan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Puigdemont'un açıklamasının karmaşık olduğunu, bağımsızlığı ilan edip etmediklerini kesinleştirmeleri gerektiğini söyledi.

KAFA KARIŞTIRICI AÇIKLAMA

Katalonya Özerk Başkanı Carles Puigdemont'u "kastlı olarak karmaşa" yaratmakla suçlayan Rajoy canlı olarak yayınlanan konuşmasında "Kabine, Katalan hükümetinden bağımsızlık ilan edip etmediğini doğrulamasını talep etti" dedi. Yani katalan yönetimine "bağımsızlığı ilan ettiniz mi, etmediniz mi" sorusunu soran Rajoy ve yönetimi Katalonya'dan gelecek cevabı bekliyor. İspanya Başbakanı Rajoy'un kafası karışık VİDEO

Atılacak askeri, ekonomik ve idari adımları gelecek cevaba göre bekleten Madrid hükümeti, Katalonya'ya karşı alıncak ek önlemlerin öncesinde bu netliğin gerekli olduğunu vurguladı.

KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI KARMAŞASI

1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen referandum sonrasında bağımsızlığı ne koşulda olursa olsun açıklayacağını savunan Barselona yönetimi, dün karma karışık bir açıklama yaparak, önce "referandum sonucu bağımsızlık hakkını elde ettik" demiş, arkasından da "ancak Madrid hükümeti ile görüşme yapmak için bağımsızlığı askıya alacağız" demişti.

Puigdemont'un beklenmeyen açıklaması Katalanları hüzne boğarken, herkesi şaşkına çevirmişti, büyük bir belirsizlik kaosunun temellerini atmıştı.