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Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

Isparta'da eğitim için kalkan askeri uçak düştü. 3 şehidin olduğu kazada enkaza ilk ulaşan köylüler çamur içinde kaldı.

AA | 17.01.2018 - 18:12..
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Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçakla radar irtibatı kesildi, uçağın enkazına saat 14.30 civarında Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde ulaşıldı ve uçaktaki üç asker şehit oldu.

YARDIMA İLK KÖYLÜLER GİTTİ

Uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesilmesinin ardından hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Askeri uçağın enkazına ilk ulaşan, Yalvaç'a bağlı Yukarı Kaşıkaraköyü’nde çiftçilikle uğraşan köylülerin çamura bulandıkları görüldü.

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

"KAZA HABERİNİ KAHVEHANEDEN ÖĞRENDİK"

Kazanın ardından arama çalışmalarına katılan köylülerden Özkan Gemici, yaşadıklarını anlattı. Gemici, kaza haberini kahvehanede otururken aldıklarını, ardından köye 12 kilometre uzaklıktaki kazanın yaşandığı tepeye gittiklerini belirtti.

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

"TRAKTÖRLERLE GİTTİK"

Arama faaliyetlerine köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca ile katıldıklarını vurgulayan Gemici, arazinin çamurlu olmasından dolayı binek araçların ilerleyemediği yere traktörle ulaştıklarını ifade etti.

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

Isparta'daki uçak enkazına ilk ulaşan köylüler oldu

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